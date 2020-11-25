Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням здійснити оцінку конституційної ситуації, викликаної рішенням КСУ.

Зокрема президент попросив надати висновок щодо стану антикорупційного законодавства України після скасування окремих норм. Відповідний лист Глава Української держави направив голові Венеціанської комісії Джанні Букіккіо.

– Українська влада рішуче налаштована на розв’язання проблеми та відновлення законодавчих механізмів запобігання та боротьби з корупцією, – наголосив Зеленський.

Президент закликав надати висновок за процедурою прискореного розгляду, зважаючи на нагальну необхідність пошуку збалансованого рішення задля виходу з конституційної кризи.

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– Ми високо цінуємо експертну допомогу Венеціанської комісії та розраховуємо на продовження тісної співпраці, – зазначав очільник держави.

Рішення КСУ

27 жовтня Конституційний суд скасував ст. 366-1 КК України про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону Про запобігання корупції.

КСУ визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.