Чому не варто зловживати цинком та вітаміном D – пояснення Голубовської

Лікар-інфекціоніст Міністерства охорони здоров’я Ольга Голубовська застерігає від надмірного вживання вітамінів без потреби. Особливо йдеться про вітамін D та цинк. Про це вона повідомила на Українському жіночому конгресі.

Голубовська радить вживати вітаміни після консультації з фахівцем, адже передозування може негативно позначитись на самопочутті.

– Не варто вживати вітамін D без потреби. Передозування може негативно вплинути на здоров’я. Те саме і щодо цинку – приймати препарати з його вмістом по півроку неможна.

За словами лікаря, цинк дійсно може полегшувати симптоми вірусної хвороби. Його або вітаміни можуть призначати пацієнтам з груп ризику, але це не панацея.

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Також Голубовська виступила з промовою на підтримку запровадження локдауну. Вона вважає, що посилити карантинні заходи потрібно мінімум на три тижні. Це допоможе системі охорони здоров’я не потрапити в складну ситуацію.

Фото: Ольга Голубовська