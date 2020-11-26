В Україні необхідно ввести жорсткий карантин мінімум на три тижні, аби боротьба з коронавірусом була ефективною. Система охорони здоров’я перебуває у стабільному стані, але збільшення кількості хворих може поставити її у скрутне становище.
Про це заявила інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська на Українському жіночому конгресі 26 листопада . Вона впевнена, що на Україну чекають жорстокіші карантинні обмеження.
– Три тижні – це мінімальний термін. Чим більше, тим краще, але тут вже економісти повинні вираховувати, як це вдарить по економіці, – сказала інферціаністка.
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Голубовська зазначила, що напівкарантинні заходи не ефективні і призведуть до більшого поширення хвороби.
Інфекціоністка уточнила, що нині Україна знаходиться в інтенсивній фазі, тобто у грудні-січні варто очікувати росту захворюваності.
Аваков виступив за радикальний локдаун
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков виступає за повний локдаун в Україні. За його словами, суворі обмеження мають діяти три-чотири тижні. Локдаун потрібен для того, щоб зупинити збільшення інфікувань.