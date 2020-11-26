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Факти / Україна / Суспільство
Андрій Жигайло |

Країна готова до можливих санкцій Білорусі проти українських посадовців – МЗС

Міністерство закордонних справ України готове до запровадження санкцій Білорусі проти українських високопосадовців.

Подібний крок з боку Мінська очікуваний, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Для мене заява глави МЗС Білорусі Володимира Макея не новина. Ми прогнозували подібний крок білоруської сторони і з чистою совістю залишаємо остаточне рішення про можливі санкції на розгляд білоруської влади, – заявив Кулеба.

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Міністр додав, що білоруська сторона поки не передала жодних сигналів про можливі санкції проти українських чиновників.

Білорусь готує санкції

Білорусь готує санкції щодо низки офіційних осіб України. Таке рішення ухвалили через дії з боку України, які нібито спрямовані проти Білорусі.

Про таке рішення повідомив міністр закордонних справ Володимир Макей на брифінгу в Мінську.

Джерело: МЗС

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