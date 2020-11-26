Страна готова к возможным санкциям Беларуси против украинских чиновников — МИД

Министерство иностранных дел Украины готово к введению санкций Беларуси против украинских чиновников.

Подобный шаг со стороны Минска ожидаемый, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Для меня заявление главы МИД Беларуси Владимира Макея не новость. Мы прогнозировали подобный шаг белорусской стороны и с чистой совестью оставляем окончательное решение о возможных санкциях на рассмотрение белорусской власти, — заявил Кулеба.

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Министр добавил, что белорусская сторона пока не передала никаких сигналов о возможных санкциях против украинских чиновников.

Беларусь готовит санкции

Беларусь готовит санкции в отношении ряда официальных лиц Украины. Такое решение приняли из-за действий со стороны Украины, которые якобы направлены против Беларуси.

О таком решении сообщил министр иностранных дел Владимир Макей на брифинге в Минске.