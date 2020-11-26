PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Андрій Жигайло |

Страна готова к возможным санкциям Беларуси против украинских чиновников — МИД

Министерство иностранных дел Украины готово к введению санкций Беларуси против украинских чиновников.

Подобный шаг со стороны Минска ожидаемый, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Для меня заявление главы МИД Беларуси Владимира Макея не новость. Мы прогнозировали подобный шаг белорусской стороны и с чистой совестью оставляем окончательное решение о возможных санкциях на рассмотрение белорусской власти, — заявил Кулеба.

Читайте: Будет болезненный ответ: Лукашенко призвал Запад снять санкции и начать сотрудничество

Министр добавил, что белорусская сторона пока не передала никаких сигналов о возможных санкциях против украинских чиновников.

Беларусь готовит санкции

Беларусь готовит санкции в отношении ряда официальных лиц Украины. Такое решение приняли из-за действий со стороны Украины, которые якобы направлены против Беларуси.

О таком решении сообщил министр иностранных дел Владимир Макей на брифинге в Минске.

Источник: МИД

Теги: , , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх