Страна готова к возможным санкциям Беларуси против украинских чиновников — МИД

Министерство иностранных дел Украины готово к введению санкций Беларуси против украинских чиновников.
Подобный шаг со стороны Минска ожидаемый, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
— Для меня заявление главы МИД Беларуси Владимира Макея не новость. Мы прогнозировали подобный шаг белорусской стороны и с чистой совестью оставляем окончательное решение о возможных санкциях на рассмотрение белорусской власти, — заявил Кулеба.
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Министр добавил, что белорусская сторона пока не передала никаких сигналов о возможных санкциях против украинских чиновников.
Беларусь готовит санкции
Беларусь готовит санкции в отношении ряда официальных лиц Украины. Такое решение приняли из-за действий со стороны Украины, которые якобы направлены против Беларуси.
О таком решении сообщил министр иностранных дел Владимир Макей на брифинге в Минске.