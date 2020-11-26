У Києві на Софійській площі 26 листопада почали встановлювати головну ялинку країни. У центр міста вже завезли бетонні блоки, металеві конструкції та техніку, а робітники почали монтаж конструкції.

У компанії Folk Ukraine, яка займається встановленням головної ялинки, розповіли, що на монтаж знадобиться три дні. Новорічне дерево цього року буде штучним, а заввишки 31 метр.

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Бруківку на площі прикрили спеціальним матеріалом, аби не пошкодити її.











Понад 30 метрів та не натуральна: у Києві почали встановлювати головну ялинку країни / 3 фотографии

Новий рік у Києві

У Києві влада відмовилася від традиційних концертів та масових гулянь на Новий рік 2021. Єдине, що залишать – запалення ялинки 19 грудня о 19.00, проте, як саме це відбуватиметься, поки невідомо, оскільки все залежить від епідеміологічної ситуації.

Фото: Українські новини