У Києві почали встановлювати головну ялинку країни

У Києві на Софійській площі 26 листопада почали встановлювати головну ялинку країни. У центр міста вже завезли бетонні блоки, металеві конструкції та техніку, а робітники почали монтаж конструкції.
У компанії Folk Ukraine, яка займається встановленням головної ялинки, розповіли, що на монтаж знадобиться три дні. Новорічне дерево цього року буде штучним, а заввишки 31 метр.
Читайте: Вінниця відмовилася від головної ялинки через пандемію Covid-19
Бруківку на площі прикрили спеціальним матеріалом, аби не пошкодити її.
Новий рік у Києві
У Києві влада відмовилася від традиційних концертів та масових гулянь на Новий рік 2021.
Єдине, що залишать – запалення ялинки 19 грудня о 19.00, проте, як саме це відбуватиметься, поки невідомо, оскільки все залежить від епідеміологічної ситуації.
Фото: Українські новини