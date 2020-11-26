В Киеве начали монтаж главной елки страны

В Киеве на Софийской площади 26 ноября начали устанавливать главную елку страны. В центр города уже завезли бетонные блоки, металлические конструкции и технику, а рабочие начали монтаж конструкции.
В компании Folk Ukraine, которая занимается установкой главной елки, рассказали, что на монтаж понадобится три дня. Новогоднее дерево в этом году будет искусственным и 31 метр в высоту.
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Плитку на площади прикрыли специальным материалом, чтобы не повредить ее.
Новый год в Киеве
В Киеве власти отказались от традиционных концертов и массовых гуляний на Новый год 2021.
Единственное, что оставят – зажжение елки 19 декабря в 19.00, однако, как это будет происходить, пока неизвестно, поскольку все зависит от эпидемиологической ситуации.
Фото: Украинские новости