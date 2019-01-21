PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Украина / Политика / Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли/

Україна та Ізраїль підписали угоду про зону вільної торгівлі

21 січня в Єрусалимі підписали угоду про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем.

Украина и Израиль

Підписання договору про зону вільної торгівлі між країнами виводить нашу співпрацю на новий рівень, пише президент України Петро Порошенко у Facebook.

– Сьогодні історичний день – в Єрусалимі ми підписали Угоду про ЗВТ між Україною та Ізраїлем. Довгі роки сотні бюрократів намагалися підготувати цю Угоду, яка зробить життя наших країн кращим, – переконаний Порошенко.

За його словами, Київ і Єрусалим усувають існуючі бар’єри у торгівлі, надають нашим компаніям широкий доступ до ринків і активізують діяльність бізнесу.

Завдяки цій угоді, в Україні здешевшають товари з Ізраїлю.

Читайте: Тристоронні газові переговори: важливість для України

Нагадаємо, Україна хоче переглянути угоду про вільну торгівлю з Грузією.

Фото: Alexandra Aleshchenko | Dreamstime.com

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Атака РФ на Азові: ПАРЄ проведе термінові дебати
Ізраїль завдав ракетного удару по іранських об’єктах у Сирії
Святкова літургія і тисячі людей: як проходить перше Водохреще в українській церкві
Водохреща: що за свято
Інтронізація Епіфанія – дата і місце
Побиття автомайданівців і біглець Янукович: як зустрічали Водохреща 2014
Українські вчені у США випробовують революційний метод лікування раку
В Україні збили дрон бойовиків з осколковою вибухівкою
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка