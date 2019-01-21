21 січня в Єрусалимі підписали угоду про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем.

Підписання договору про зону вільної торгівлі між країнами виводить нашу співпрацю на новий рівень, пише президент України Петро Порошенко у Facebook.

– Сьогодні історичний день – в Єрусалимі ми підписали Угоду про ЗВТ між Україною та Ізраїлем. Довгі роки сотні бюрократів намагалися підготувати цю Угоду, яка зробить життя наших країн кращим, – переконаний Порошенко.

За його словами, Київ і Єрусалим усувають існуючі бар’єри у торгівлі, надають нашим компаніям широкий доступ до ринків і активізують діяльність бізнесу.

Завдяки цій угоді, в Україні здешевшають товари з Ізраїлю.

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Нагадаємо, Україна хоче переглянути угоду про вільну торгівлю з Грузією.

Фото: Alexandra Aleshchenko | Dreamstime.com