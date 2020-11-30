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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Анастасія Дячкіна |

Треба час на ознайомлення: ВР не розглядатиме Держбюджет-2021 цього тижня

Законопроект про державний бюджет на 2021 рік на цьому пленарному тижні розглядати не будуть, оскільки народним депутатам потрібен час, щоб з ним ознайомитися.

Це підтвердив глава Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту.

– Ми його розглядатимемо або наступного пленарного тижня, або якщо ми бачитимемо можливість, то на наступному непленарному тижні на позачерговому засіданні, – сказав Разумков.

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Він нагадав, що Кабінет міністрів України подав проект держбюджету на наступний рік пізно – тільки минулої п’ятниці.

– Він поступив лише минулої п’ятниці, хоча повинен був набагато раніше. Згідно з чинним законодавством, народні депутати повинні ознайомитися з цим документом. Детально вивчити його, щоб визначитися зі своєю позицією щодо його підтримки чи внесення зауважень. Цього тижня фізично ми його розглянути не зможемо, – сказав спікер.

Він нагадав, що для ознайомлення, відповідно до закону, депутатам відводиться 10 днів.

27 листопада в Верховну Раду надійшов доопрацьований до другого читання проект закону про державний бюджет на 2021 рік.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, документ передали на розгляд керівництва Ради.

На позачерговому засіданні 26 листопада Кабінет міністрів затвердив доопрацьований і погоджений з МВФ проект головного кошторису країни.

Фото: УНІАН

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