Постійний представник РФ в ООН Василь Небензя зробив несподівану заяву, визнавши, що війна на Донбасі – це не внутрішній конфлікт в Україні, а політичний конфлікт між Росією і Україною.

Про це він сказав під час PR-акції, яку провела РФ під виглядом неформального засідання Радбезу ООН, намагаючись легітимізувати бойовиків “ЛДНР”.

В українській делегації у Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі називають заяву Небензі справжньою сенсацією, оскільки Росія вперше визнала свою причетність до війни на Донбасі.

Читайте: Кравчук назвав умову наступної зустрічі нормандської четвірки

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив раніше, що Росія намагалася легітимізувати бойовиків на Донбасі, запросивши представників “ЛНР” і “ДНР” взяти участь у форматі Арріa Ради безпеки ООН.

Арріа – це неформальне засідання членів Радбезу ООН без дотримання процедури, зокрема використання права вето.

Джерело: Українська делегація у ТКГ