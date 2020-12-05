У Донецькій області знайдено схрон зі зброєю та вибухівкою

У Донецькій області спільна міжвідомча група у складі прикордонників та співробітників СБУ виявила небезпечний схрон зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою.
Під час огляду однієї зі зруйнованих будівель фермерського господарства на околиці населеного пункту Пільне, що на Донеччині, правоохоронці виявили замаскований тайник з боєприпасами.
Піротехнічна група Державної служби України з надзвичайних ситуацій вилучила для утилізації 3 гранатомети, 12 бойових гранат, тротилові шашки, порохові заряди, 480 набоїв різних калібрів та інші вибухонебезпечні предмети.
До Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 263 Кримінального Кодексу України Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі слідчі встановлюють причетних осіб.
Жодних пострілів не було: ДПСУ про стрільбу на кордоні з Росією
Російська ФСБ заявила, що під час незаконного перетину кордону трьома озброєними порушниками з боку України, був застрелений один із них.
Унаслідок стрільби один із порушників загинув, ще двоє втекли.
У Держприкордонслужбі України заявили, що перевіряють ділянку, де могло статися порушення.
Фото: ДПСУ
Джерело: ДПСУ