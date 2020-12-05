У Донецькій області спільна міжвідомча група у складі прикордонників та співробітників СБУ виявила небезпечний схрон зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою.

Під час огляду однієї зі зруйнованих будівель фермерського господарства на околиці населеного пункту Пільне, що на Донеччині, правоохоронці виявили замаскований тайник з боєприпасами.

Піротехнічна група Державної служби України з надзвичайних ситуацій вилучила для утилізації 3 гранатомети, 12 бойових гранат, тротилові шашки, порохові заряди, 480 набоїв різних калібрів та інші вибухонебезпечні предмети.











У Донецькій області знайдено схрон зі зброєю та вибухівкою / 3 фотографии

До Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 263 Кримінального Кодексу України Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі слідчі встановлюють причетних осіб.

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