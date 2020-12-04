У Запоріжжі мама “здавала в оренду” 12-тирічного сина до жебраків, аби той просив милостиню. За день брала 600 гривень.

Поліція під прикриттям заплатила жінці гроші за хлопчика, посадила його в машину, а потім затримала зловмисницю.

– Здобули інформацію, щодо жительки Запоріжжя, яка з метою одержання грошової винагороди, має намір передати свого малолітнього сина для заняття жебрацтвом, – розповіли правоохоронці.

В якому страшному злочині підозрюють його матір, старший син дізнався від копів. Каже, що брат сам хотів підзаробити і планував роздавати листівки. Тому вважає, що поліцейські все підставили.

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Цією сім’єю вже давно цікавляться соціальні служби, бо спершу Віталій погано вчився і часто втікав із дому, а згодом молодший став копіювати старшого брата.

Про те, що жінка хоче віддати сина жебракувати, в соціальній службі не чули. Кажуть, саме домовились із матір’ю про перевірку її квартири.

Наразі жінці загрожує позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Торгівля людьми на Донеччині

На Донеччині мешканку Маріуполя засудили за фактом торгівлі людьми, а саме за продаж своєї малолітньої дитини.

Суд встановив, що 19-річна жінка впродовж двох місяців займалася пошуком потенційних клієнтів для продажу новонародженого сина, якого хотіла продати за 400 тис. грн.

За ці гроші вона планувала купити квартиру та автомобіль. Також відомо, що жінка не була на медичний обліку як майбутня породілля, адже не планувала залишати у сім’ї новонароджену дитину.