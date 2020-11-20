Правоохоронці викрили чоловіка у Запоріжжі, який займався сутенерством. Місцевий мешканець у віці 44 років шукав жінок, які готові надавати інтимні послуги.

Після цього він займався їх просуванням – виготовляв рекламні листівки з номерами телефонів дівчат і розміщував у розважальних закладах. Чоловік приходив переважно до готелів у саун і там домовлявся з охочими отримати послугу.

Правоохоронці затримали зловмисника під час чергової зустрічі з клієнтом. Вони домовлявся про сексуальний контакт з повією, оцінивши його в одну тис. грн.







Розклеював оголошення в саунах і готелях: у Запоріжжі затримали сутенера / 2 фотографии

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Викриття мережі борделів в Одесі

Правоохоронці викрили діяльність мережі борделів у місті Одеса. До її створення та діяльності причетний міський поліцейський. Залучивши спільників, чоловік шукав дівчат і займався координацією їхньої роботи.