В Україні зросло безконтрольне споживання антибіотиків

В Україні споживання певних груп антибіотиків зросло у 5-6 разів.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 9 грудня.

За його словами, таке зростання спричинене безконтрольним прийманням ліків громадянами під час пандемії коронавірусу.

– Споживання антибіотиків зросло з певних групах у 5-6 разів, коли починають приймати антибіотики не за призначенням лікаря, а самостійно, без будь-яких підстав. Ми неодноразово наголошували, що це повинно відбуватися лише за призначенням лікаря, – сказав Степанов.

Окрім того, він зазначив, що у протоколі лікування коронавірусу чітко визначено, у яких ситуаціях потрібно призначати антибіотикотерапію.

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Також Степанов повідомив, що наразі ситуація із забезпеченням лікарень антибактеріальними засобами контрольована, а окремі медичні заклади забезпечені препаратами на два-три місяці.

Міністерство охорони здоров’я заклало в резерв для лікарень, які лікують хворих на коронавірус, 400 тис. флаконів меропенему та 700 тис. таблеток амоксициліну.

Поширення коронавірусу

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомв, що поширення коронавірусу в Україні вдалося збити карантинним заходам.

Також міністр пояснив, що зменшення кількості нових хворих не пов’язане зі скороченням тестувань. Навпаки, лабораторії роблять менше тестів на Covid-19, бо з ознаками хвороби звертається не така велика кількість людей, як це було раніше.