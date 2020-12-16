Во время локдауна, который Кабмин планирует ввести с 8 по 24 января 2021 года общественный транспорт будет работать.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

— Общественный транспорт в Киеве будет работать. Ограничения в наземном транспорте, в частности в маршрутных такси, будут касаться только количества пассажиров — их можно перевозить в количестве мест для сидения, — отметил мэр.

По его словам, в транспорте нужно будет обязательно одевать маску и пользоваться им только при крайней необходимости.

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Кроме того Кличко отметил, что по выводам специалистов, почти 30% заражений вирусом происходит именно в общественном транспорте.

Метрополитен, по решению правительства, во время локдауна будет работать в штатном режиме.

Также мэр столицы сообщил, что весь коммунальный транспорт проходит ежедневно дезинфекцию, а на маршруты выходят более 500 автобусов, 328 троллейбусов и 266 трамваев.

Локдаун в Украине

На время действия локдауна в Украине, с 8 до 24 января 2021, в МОН школам посоветовали сделать каникулы.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что в этот период работать могут только детсады и специальные учебные заведения. То есть заведения общего среднего образования должны обеспечить возможность проведения учебного процесса дистанционно.