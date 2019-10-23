Не лякають штрафи: чому українці спалюють листя і як із цим борються рятувальники

Рятувальники разом з поліцією провели на Київщині роз’яснювальний рейд щодо небезпечності спалювання листя. Людям розказали про отруту, яку виділяють продукти горіння та про штрафи за спалення. Господарям, яких немає вдома, або ж які просто не вийшли з хати, працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій залишили листівки.

Все, щоб не повторилася ситуація місячної давнини, коли навколо столиці – а особливо з боку Обухова – масово горіли торфовища. Тоді запах горілого було чути і в середмісті столиці, а жителі прилеглих сіл просто задихалися від їдкого диму.

Господарі все розуміють, але їм нема куди дівати відходи з городів чи полів: ні влада, ні екологи цим не займаються. Хоча у всьому світі ці проблеми вже давно навчились вирішувати. Тож деякі господарі зазначили, що як спалювали, так і будуть спалювати листя.

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Рятувальники ж наполягають: спалювання сухої трави та листя не лише шкідливе для довкілля, але й небезпечне для здоров’я. Від початку цього року лише на Київщині виникло майже 10 тис. пожеж, одна з головних причин – необережне поводження з вогнем і навмисні підпали. Приміром, торфовища в Обухівському районі гасили понад місяць. Витратили більше мільйона гривень.

Та найгірше – люди не задумуються, що шкодять самі собі. Адже під час спалювання сухого листя в повітря потрапляє багато канцерогенів та небезпечних хімічних сполук. У димі від багаття в 350 разів більше шкідливих речовин, аніж в димі від цигарок. І таке недбальство може викликати не лише алергію чи задуху, але й онкологічні захворювання.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Україні продовжують незаконно спалювати листя.

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