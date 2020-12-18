У період з січня по жовтень 2020 року кількість населення в Україні зменшилася на 231,6 тис. людей. Станом на 1 листопада, за оцінками Держстату, в країні проживає 41 670,8 тис. українців.

Разом з тим, в Україні набагато більше людей помирає, ніж народжується – на 100 померлих припадає 51 новонароджений.

Зокрема, за перші 10 місяців 2020 року в Україні народилося 247,3 тис. (за минулий рік – 263,3 тис), померло – 485,7 тис.

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Крім того, в Україні приблизно вдвічі зменшився міграційний приріст: за 10 місяців цього року він становить 6,9 тис осіб, які прибули і виїхали з країни. У 2019 році показник був на рівні 12 тис.

Коли в Україні проведуть перепис населення

Напередодні Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення.

Очікується, що він повинен надати об’єктивну інформацію про кількісний і якісний склад населення країни загалом та на всіх рівнях її адміністративно-територіального устрою.

Джерело: Держстат