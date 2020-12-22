Спочатку інвестору-початківцю потрібно перестати вірити у міфи, які часто вводять в оману. Спростуємо одразу ж найпоширеніші з них.

Інвестиції лише для багатих — це міф. У США, наприклад, інвестує понад 52% населення, серед яких переважають прості люди із середнім доходом.

Потрібно назбирати багато грошей, щоб інвестувати. Ні, адже можна почати з купівлі однієї облігації вартістю 1 150 грн або акції за $30-50.

Без поглиблених знань отримати дохід неможливо. Також міф. Щоб інвестувати, потрібна практика, а не економічна освіта. Достатньо знайти брокера, експерти якого допоможуть вам розібратися на старті.

Ризики дуже високі. Так, але не завжди. Існують різні інвестиційні інструменти, тому ви можете вибрати щось безпечне та з мінімальними ризиками.

Звісно, успіх будь-якої справи багато в чому залежить від якості підготовки, рівня знань та послідовності у діях. Але це не так складно, щоб боятися навіть спробувати. Розумний підхід та аналіз помилок дадуть змогу оцінити безперечні плюси інвестування: