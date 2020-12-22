Крок 1. Перестаньте вірити у міфи
Спочатку інвестору-початківцю потрібно перестати вірити у міфи, які часто вводять в оману. Спростуємо одразу ж найпоширеніші з них.
- Інвестиції лише для багатих — це міф. У США, наприклад, інвестує понад 52% населення, серед яких переважають прості люди із середнім доходом.
- Потрібно назбирати багато грошей, щоб інвестувати. Ні, адже можна почати з купівлі однієї облігації вартістю 1 150 грн або акції за $30-50.
- Без поглиблених знань отримати дохід неможливо. Також міф. Щоб інвестувати, потрібна практика, а не економічна освіта. Достатньо знайти брокера, експерти якого допоможуть вам розібратися на старті.
- Ризики дуже високі. Так, але не завжди. Існують різні інвестиційні інструменти, тому ви можете вибрати щось безпечне та з мінімальними ризиками.
Звісно, успіх будь-якої справи багато в чому залежить від якості підготовки, рівня знань та послідовності у діях. Але це не так складно, щоб боятися навіть спробувати. Розумний підхід та аналіз помилок дадуть змогу оцінити безперечні плюси інвестування:
- ви отримуєте пасивний дохід;
- найвищої межі заробітку немає;
- прибуток перевищує розмір інфляції;
- ви підвищуєте рівень фінансової грамотності.
Крок 2. Почніть дізнаватися про інвестиції
Познайомтеся з фондовими ринками, їх структурою, принципами роботи та учасниками. Також дізнайтеся про компанії, які відкривають доступ до фондових бірж, прочитайте про різні фінансові інструменти. Потрібну інформацію можна знайти в інтернеті.
Додатково радимо відвідати майстер-клас або семінар, на якому розкажуть всі нюанси та дадуть відповіді на ваші запитання. Наприклад, щомісяця безкоштовний вебінар Мистецтво інвестування для всіх зацікавлених організовує компанія ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА.
Крок 3. Визначте, який інструмент вас цікавить
Існує велика кількість фінансових інструментів, з яких можна розпочати процес інвестування. Найпопулярніші:
- акції;
- облігації;
- ETF;
- біржові індекси.
— Досвідчені інвестори знають ціну ризику у фінансовому світі та дотримуються золотого правила: інвестувати лише в ті інструменти, які я розумію, — коментує Тарас Гандзій, який уже вісім років заробляє на фондовому ринку.
Розпочати можна з будь-якої суми, навіть із мінімальної, адже у більшості брокерів відкрити рахунок можна безкоштовно. Головна вимога — можливість придбати хоча б одну акцію.
Наприклад, логічно буде розпочати з купівлі цінних паперів декількох недорогих, але перспективних компаній: Bank of America (BAC), The Coca-Cola Company (KO), AT&T (T).
Крок 4. Виберіть стратегію
Коли вибираєте фінансовий інструмент, не забувайте про стратегію. Її потрібно формувати на основі цілей інвестування, рівня знань та наявності вільного часу. Стратегії розділяють:
|За терміном
|За ризиковістю
|Короткострокові (до року)
|Консервативні, які передбачають пасивний дохід у довгостроковій перспективі
|Середньострокові (1-3 роки)
|Агресивні, які дають змогу заробити швидко, але потребують часу і знань
|Довгострокові (понад 3 роки)
Щоб операції на фондовому ринку приносили стабільний прибуток, потрібно врівноважувати ризики та інвестувати надовго. А також дотримуватися таких правил:
- Не вкладати всі гроші в один інструмент. Адже якщо один актив впаде в ціні, то прибуток за іншим інструментом може компенсувати збитки.
- Формувати інвестиційний портфель із балансу: високоризикові інструменти потрібно поєднувати з низькоризиковими. Пам’ятайте – чим вища прибутковість, тим більший ризик.
- Не поспішати. Треба бути психологічно готовим до того, що спочатку необхідно здійснювати інвестиції, а лише потім вони приноситимуть дохід та хороші дивіденди.
- Не панікувати, коли здається, що все пропало. Потрібно уникати продажу активів при найменшому їх падінні, адже коливання ринкових цін постійні. Навчіться чекати.
- Бути послідовним у діях. Стратегії потрібен час, щоб почати працювати. Краще регулярно відкладати певну суму для інвестування, щоб отримати більшу віддачу від інвестицій згодом.
- Стежити за трендами. Одним з основних методів управління ризиками є купівля активів із висхідним трендом та їх продаж після того, як вони занадто виростають у ціні.
— Найефективніша стратегія роботи на фондових ринках — це здійснення довгострокових вкладень. Зосереджуйтеся на такому підході.
А також пам’ятайте, що інвестиції направлені в бізнес вибраної компанії, а ви володієте активом, який пізніше можна продати дорожче, — додає інвестор-практик Тарас Гандзій.
Крок 5. Постійно вдосконалюйтеся
Інвестування — як робота. Якщо ви хочете більшу зарплатню, потрібно навчитися чомусь новому або виконувати додаткову роботу. На фондовому ринку так само.
Щоб заробляти більше, потрібно розуміти ринок краще, постійно підвищувати рівень своєї інвестиційної грамотності, максимально знижувати ризики можливих втрат.
Вклад у самого себе, у свій розвиток, у вдосконалення своєї роботи на фондовому ринку — це також довгострокові інвестиції, які можна гарно капіталізувати.
Інвесторам-початківцям радимо прослухати вебінари, пройти навчальні курси та програми, присвячені інвестуванню. Такі, наприклад, щомісяця проводить інвестиційна компанія ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА. Зі збільшенням багажу знань неодмінно будуть зростати інвестиційні можливості. А це головне у цій сфері.