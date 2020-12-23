Україна не отримувала від Ірану документів фінального звіту, на якому буде базуватися розслідування щодо катастрофи літака МАУ.

Про це в ефірі Громадського радіо заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

– Ми неодноразово чули від іранської сторони, що звіт готовий, що зараз завершується переклад. Я ці слова чую останні два місяці ледь не щотижня, проте документи відсутні, – сказав Єнін.

Читайте: Обіцянки Ірану не реалізовані: Україна може піти в суд ООН через катастрофу МАУ

Він додав, якщо технічне розслідування не буде завершено протягом календарного року з моменту катастрофи, іранська сторона повинна оприлюднити проміжний звіт.

– Остаточний звіт з технічного розслідування є тим фінальним документом, на якому надалі буде базуватися як кримінальне розслідування, так і визначення відповідних сум, компенсацій, про які ми ведемо переговори з іранською стороною, – зазначив Єнін.

Українська сторона наполягає на об’єктивному і неупередженому розслідуванні справи.

Авіакатастрофа літака МАУ сталася 8 січня 2020 року. Український літак вилетів з Тегерану, столиці Ірану, а через кілька хвилин впав. Через декілька днів влада Ірану визнала, що літак збили військові, прийнявши його за ворожий об’єкт.

На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих 11 громадян України.

У грудні пропозицію щодо виплат компенсацій родинам жертв, які загинули під час авіакатастрофи літака МАУ, уряд Ірану відкликав.

Однак позиція України полягає у тому, що рівень виплат значною мірою залежатиме від обставин катастрофи, співпраці та забезпечення об’єктивного і неупередженого розслідування катастрофи.