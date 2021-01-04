В Антарктиді від льодовика Woozle Hill відколовся величезний шматок криги.

Інцидент відбувся на острові Галіндез, де розташована станція українських дослідників Академік Вернадський.

За інформацією українських науковців, розмір шматка: 20 м – довжина, 5 м – ширина.

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Тріщина на місці відколу з’явилася уже давно. Дослідники нагадали, що подібні природні процеси є негативними та демонструють зміну клімату на планеті.







В Антарктиді відколовся 20-метровий шматок льодовика / 2 фотографии

Танення льодовиків у світі

У травні 2020 року науковці NASA продемонстрували, як танули льодовики на Землі протягом останіх 16 років.

На відео помітно, як змінювався льодовий покрив Антарктиди та Гренландії.

Детальніше про проблему танення льодовиків у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Національний антарктичний науковий центр