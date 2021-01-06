Локдаун в Україні 2021: список обмежень і дати

9 грудня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запровадження локдауну в Україні у січні 2021.

Жорсткий карантин діятиме на території всієї країни з 8 до 24 січня включно.

Що буде заборонено під час локдауну у січні 2021:

робота кафе, ресторанів, барів. Вони зможуть тільки доставляти замовлення і видавати їх на виніс;

робота кінотеатрів і театрів;

робота фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів;

робота торговельно-розважальних центрів. Але це обмеження не стосується торгівлі продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією.

робота непродовольчих закладів торгівлі;

розважальні, спортивні і культурні масові заходи.

Також з 8 до 24 січня всі освітні заклади, крім дитячих садочків, будуть на канікулах.

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Що дозволять під час локдауну в Україні 2021:

роботу громадського транспорту;

торгівлю продовольчими товарами, ліками, ветпрепаратами, засобами гігієни, засобами зв’язку та кормами для тварин;

роботу автозаправок і станцій технічного огляду автомобілів;

роботу банків і пошти;

роботу перукарень і салонів краси за попереднім записом;

роботу готелів. Але зона спільного харчування повинна працювати лишез 06.00 до 11.00;

спортивні заходи професійних клубів без глядачів.

Постанова Кабміну №1236 про запровадження локдауну в Україні у січні

Локдаун в Україні 2021 – постанова by Віта Гірко on Scribd

Крім посилення обмежень з 8 до 24 січня, до 28 лютого в Україні діє загальнонаціональний карантин. Серед іншого, він передбачає, що на заходах може бути не більше 20 людей, які повинні дотримуватися дистанції у 1,5 метра.

Також, згідно з обмеженнями, у кінотеатрах та театрах зали можуть бути заповнені тільки на половину, а заклади можуть приймати відвідувачів до 22.00. З 22.00 до 07.00 дозволяється лише доставляти їжу.