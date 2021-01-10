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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

У Києві дозволили роботу ковзанок

У Києві ввели жорсткі карантинні обмеження. Втім, роботу ковзанок з дотриманням карантинних вимог дозволили з певними умовами.

Новорічні локації у столиці припиняють свою роботу на час локдауну, йдеться про роботу святкових концертів, ярмарків, зокрема продуктових. Будь-які ярмарки і торгівля продуктами (сандвічі, глінтвейн) та непродовольчими товарами зупиняється.

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Організатори ковзанок та атракціонів на відкритому повітрі у місцях святкувань повинні забезпечити дотримання дистанції між відвідувачами у 1,5 метрів та не допускати на ігрові майданчики більше 20 осіб.

Локдаун в Україні

Уряд України запровадив посилений карантин з 8 по 24 січня. У цей період не працюватимуть навчальні та розважальні заклади, зачиненими також будуть спортивні зали та басейни.

Повний список обмежень локдауну дивіться на Фактах ICTV.

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