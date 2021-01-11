Менше чверті українців готові робити щеплення від коронавірусу. Такого висновку дійшли вчені Світового центру даних Київської політехніки імені Ігоря Сікорського спільно з Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України.

Згідно з дослідженнями про рівень довіри українського суспільства до щеплення в Україні, лише 8- 24% готові вакцинуватися, 10-23% громадян категорично проти щеплення, а 53-80% українців взагалі не визначилися, чи робитимуть вони щеплення чи ні.

Це один з найнижчих показників у Європі. Для порівняння, в сусідній Польщі вакцині довіряє 56% поляків, у Данії готові вакцинуватися понад 70%, в Німеччині та Нідерландах – 57%. А в Ізраїлі взагалі вже зробили щеплення 16% населення.

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Водночас найбільше українці довіряють британській вакцині Oxford Uni – AstraZeneca, на другому місці за рівнем довіри вакцина Moderna, далі йдуть Sinovac Biotech та Pfizer – BioNTech . А найменше довіри до російської вакцини Gamaleya Sputnik V.

Україна активно проводить переговори з міжнародними організаціями та виробниками вакцин проти коронавірусу. Країна домовилася про постачання 8 млн доз речовини у межах глобальної ініціативи COVAX.

На початку січня Україна отримала листа від COVAX з інформацією про можливість постачання речовини до країни найближчим часом.

Аналіз виконано за період з 1 по 8 січня 2020 року на базі даних двох інформаційних систем- Robusta Світового центру даних КПІ та Геоінформатика та InfoStream Інформаційного центру Електронні вісті.

Джерело: Світовий центр даних