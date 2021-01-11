З 11 січня 2021 року школи у Києві перейшли на дистанційне навчання.

Директор Департаменту освіти і науки Києва Олена Фіданян розповіла про особливості навчання в дистанційному режимі.

– Цього року ми створили Google-календар, в якому є важлива інформація і для батьків, і для педагогів, які перебувають в умовах карантинних обмежень, – зазначила Фідалян.

Вона додала, що у 2021 році рекомендували дозволити учням та вчителям, які не мають засобів для дистанційного навчання вдома навчатися дистанційно з використанням шкільної комп’ютерної техніки.

Читайте: Січневий локдаун: як працюватиме Всеукраїнська школа онлайн

– Для спілкування з батьками учнів рекомендували замість цілодобового Viber зв’язку, який часто перетворюється на платформу для сварок, створити шкільні електронні скриньки, – заявила Олена Фіданян.

Тривалість онлайн-уроку

Онлайн-урок не може тривати понад 45 хвилин.

Науковими установами України ще не розроблені рекомендації щодо тривалості онлайн-уроків в умовах дистанційного навчання. Проте існують норми щодо того, скільки може тривати навчальна діяльність з ТЗН упродовж уроку:

для учнів 1 класів – не більше 10 хвилин;

для учнів 2-4 класів – не більше 15 хвилин;

для учнів 7 класів – не більше 20 хвилин;

для учнів 8-9 класів – 20-25 хвилин;

для учнів 10–11 (12) класів на 1-й годині занять до 30 хвилин, на 2-й годині занять – 20 хвилин. При здвоєних уроках для учнів 10-11 класів – не більше 25–30 хвилин на першому уроці та не більше 15–20 хвилин на другому уроці.

E-Journal в Україні

Після успішного тестування МОН розпочало активне поширення безкоштовного сервісу електронних журналів та щоденників серед українських шкіл, які ще не користуються ним.

Модуль E-Journal є частиною модернізованої державної системи АІКОМ у сфері освіти.