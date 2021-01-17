17 січня 2021 року мешканці Броварів та Борисполя Київської області, а також Новгород-Сіверського Чернігівської області повторно обирають нових очільників міст.

Виборчі дільниці відчинено з 8.00. Громадяни зможуть відвідати їх та віддати голос за одного з кандидатів на цю посаду до 20.00.

Станом на ранок неділі правоохоронці поки не інформують про щодні порушення, пов’язані з виборчим процесом.

Повторні вибори у Броварах проводять через те, що під час голосування 25 жовтня 2020 року жоден з кандидатів не набрав необхідні понад 50% голосів виборців. Через це Київський окружний адміністративний суд рішенням від 9 листопада 2020 року визнав їх такими, що не відбулися.

У Борисполі та Новгород-Сіверському повторні вибори проводять через те, що лідери попереднього голосування померли від коронавірусу.

Переможець виборів у Борисполі Анатолій Федорчук, який обіймав цю посаду з 2006 року, помер від хвороби 28 жовтня 2020 року. А у Новгород-Сіверському Олег Бондаренко, який був мером з 2015 року, його переобрали ще на один термін, помер 29 жовтня 2020 року.

Місцеві вибори в Україні

25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори.

Тоді українці обирали очільників міст та депутатів місцевих рад.

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