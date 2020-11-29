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Факти / Україна / Суспільство
Андрій Жигайло |

Укрзалізниця вирішила змінити колір вагонів

В Укрзалізниці вирішили змінити фарбування вагонів зі світлого фону на темний.

Про це повідомив голова УЗ Володимир Жмак у Facebook.

– Після того, як порадилися з провідниками, вирішили змінити фарбування вагонів: світлий фон – на темний. Нові кольори – не лише гарно, а й практично, – заявив Жмак.

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  • Укрзалізниця вирішила змінити колір вагонів
  • Укрзалізниця вирішила змінити колір вагонів
  • Укрзалізниця вирішила змінити колір вагонів
  • Укрзалізниця вирішила змінити колір вагонів
Укрзалізниця вирішила змінити колір вагонів / 2 фотографии

За його словами, провідники результатом задоволені.

Раніше вагони в Укрзалізниці фарбували у світло-блакитний колір.

Укрзалізниця відновлює продаж кави

Укрзалізниця з 1 грудня відновлює продаж кави та чаю у пасажирських поїздах.

Рішення ухвалено через численні звернення та побажання пасажирів

Усі напої подаватимуться в одноразовому посуді – гофрованих стаканах місткістю 250 мл.

Джерело: Володимир Жмак

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