Укрзалізниця вирішила змінити колір вагонів

В Укрзалізниці вирішили змінити фарбування вагонів зі світлого фону на темний.
Про це повідомив голова УЗ Володимир Жмак у Facebook.
– Після того, як порадилися з провідниками, вирішили змінити фарбування вагонів: світлий фон – на темний. Нові кольори – не лише гарно, а й практично, – заявив Жмак.
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За його словами, провідники результатом задоволені.
Раніше вагони в Укрзалізниці фарбували у світло-блакитний колір.
Укрзалізниця відновлює продаж кави
Укрзалізниця з 1 грудня відновлює продаж кави та чаю у пасажирських поїздах.
Рішення ухвалено через численні звернення та побажання пасажирів
Усі напої подаватимуться в одноразовому посуді – гофрованих стаканах місткістю 250 мл.
Джерело: Володимир Жмак