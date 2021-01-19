З березня до грудня 2021 року, тобто поступово, вартість квитків, наприклад, у плацкарті поїзда з Києва до Львова зросте зі 190 до 232 грн.

В Укрзалізниці анонсували зростання тарифів на пасажирські перевезення.

– Нарешті питання індексації пасажирських тарифів, які з 2018 року не індексувалися, незважаючи ні на рівень інфляції, ні на курс валют, піднялося до обговорення на державному рівні, – йдеться у повідомленні.

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У компанії сподіваються, що результатом співпраці з Мінінфраструктури стане не тільки індексації тарифів, а й розширення програми лояльності та знижок, а також підвищення якості послуг.

Квитки на потяги здорожчають

В Укрзалізниці заговорили про підняття цін на квитки для пасажирів ще в грудні 2020 року.

Зокрема, у фінансовому плані компанії на 2021 прогноз доходів від перевезення пасажирів закладено на рівні 7,762 млрд грн, що на 43,6% вище плану на 2020-й.

Для цього планується індексація тарифів на перевезення пасажирів з 1 березня на 2% щомісяця.