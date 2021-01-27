Екс-заступнику очільника СБУ Нескоромному оголосили про підозру

Служба безпеки України оголосила про підозру колишньому першому заступнику голови відомства Дмитру Нескоромному в організації підготовки вбивства начальника Головного Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Підозру вручили рідним, а самого Нескоромного розшукують для допиту, як підозрюваного, та мають вручити клопотання про обрання запобіжного заходу.

За даними слідства, Дмитро Нескоромний спільно зі співробітником Антитерористичного центру при СБУ Юрієм Расюком організовували вбивство начальника ГУВБ СБУ Андрія Наумова.

Серед доказів, які це підтверджують, – відео- та фотоматеріали, аудіозаписи розмов Расюка, Нескоромного та інших осіб, під час яких, зокрема, обговорюється організація вбивства, виконавці та інші деталі.

За версією слідства, основним мотивом злочину став той факт, що Наумов був перешкодою для повернення Нескоромного на високу посаду в керівництві Служби, а також виступав проти призначення окремих членів екскоманди Нескоромного в СБУ.

Фігуранти справи розробили детальний план вбивства. Задля його виконання Расюк упродовж жовтня 2020 року – січня 2021 року підшукав виконавців злочину, забезпечив їх фінансування, організував стеження за Наумовим.

Це також підтверджено матеріалами справи та відповідними аудіо записами.

Що трапилось

У п’ятницю, 22 січня, у Києві затримали угруповання співробітників СБУ, причетних до планування замовного вбивства. Вони хотіли організувати вбивство начальника внутрішньої безпеки СБУ, генерала Андрія Наумова.

Затриманий Юрій Расюк – полковник спецпідрозділу СБУ Альфа, який, за словами Бутусова, повинен був передати гроші за вбивство генерала.

Дмитро Нескромний – полковник, колишній заступник голови СБУ, який і є ймовірним замовником вбивства Наумова.

Вбивства не сталось. СБУ попередила замах та арештувала обох. Їм загрожує довічне.