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Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

Рада в п’ятницю заслухає Степанова щодо вакцинації

Верховна Рада під час години запитань до уряду в п’ятницю, 5 лютого, заслухає звіт міністра охорони здоров’я України Максима Степанова.

Максим Степанов

Відповідне рішення керівники депутатських фракцій і груп ухвалили під час погоджувальної ради в понеділок.

– Запрошуємо міністра охорони здоров’я, – сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

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Крім того, заступник фракції Голос Роман Костенко запропонував заслухати військово-політичне керівництво, щоб зрозуміти, в чому конфлікт, тому що в країні, яка воює, сили оборони повинні займатися захистом держави, а не вирішувати конфлікти всередині.

Однак цю пропозицію члени погоджувальної ради не підтримали.

Вакцинація в Україні

Україна отримає першу партію вакцин проти коронавірусу через два тижні. Їх нададуть у рамках глобальної ініціативи COVAX.

Наразі підтверджено отримання Україною 117 тисяч доз вакцин виробництва Pfizer і BionTech.

До 14 лютого передбачається, що Україна надасть додатковий запит щодо збільшення кількості доз вакцини Pfizer. Ці вакцини заплановано отримати у другому кварталі 2021 року.

Фото: УНІАН

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