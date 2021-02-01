Верховна Рада під час години запитань до уряду в п’ятницю, 5 лютого, заслухає звіт міністра охорони здоров’я України Максима Степанова.
Відповідне рішення керівники депутатських фракцій і груп ухвалили під час погоджувальної ради в понеділок.
– Запрошуємо міністра охорони здоров’я, – сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
Крім того, заступник фракції Голос Роман Костенко запропонував заслухати військово-політичне керівництво, щоб зрозуміти, в чому конфлікт, тому що в країні, яка воює, сили оборони повинні займатися захистом держави, а не вирішувати конфлікти всередині.
Однак цю пропозицію члени погоджувальної ради не підтримали.
Вакцинація в Україні
Україна отримає першу партію вакцин проти коронавірусу через два тижні. Їх нададуть у рамках глобальної ініціативи COVAX.
Наразі підтверджено отримання Україною 117 тисяч доз вакцин виробництва Pfizer і BionTech.
До 14 лютого передбачається, що Україна надасть додатковий запит щодо збільшення кількості доз вакцини Pfizer. Ці вакцини заплановано отримати у другому кварталі 2021 року.