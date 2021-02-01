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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

В Україні з’явиться онлайн-платформа для запису на Covid-19-вакцинацію

Найближчим часом в Україні з’явиться онлайн-платформа для запису на вакцинацію від коронавірусу.

вакцинація

Під час чергової селекторної наради президент Володимир Зеленський доручив Кабміну пояснити процедуру запису на вакцинацію.

Важливо, аби перед початком Covid-вакцинації уряд налагодив тісну комунікацію з ОДА та органами місцевої влади.

– Уряд має чітко пояснити людям, як записуватися на вакцинацію від Covid-19 і як відбуватиметься цей процес. Онлайн-платформа має бути чіткою та зручною, – сказав Володимир Зеленський.

Раніше про створення сайту для запису на Covid-вакцинацію заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, українцям буде запропоновано три механізми, як зробити щеплення: записатися, записатися до сімейного лікаря, отримати запрошення в телефонному режимі від Центру первинної медико-санітарної допомоги.

Вакцинація в Україні

Стала відома попередня дата, коли в Україні почнеться вакцинація проти коронавірусу.

Як заявив Віктор Ляшко, старт вакцинації очікується 15 лютого.

На першому етапі планується вакцинувати майже 367,5 тис. українців.

В рамках глобальної допомоги COVAX Україні обіцяли безоплатно надати від 8 до 16 млн доз вакцин.

Джерело: Офіс президента

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