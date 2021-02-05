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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Київський райсуд Одеси виявився найпродуктивнішим у регіоні

Місцеві суди першої інстанції, що працюють в Одесі та області, за минулий рік розглянули 201 тисячу 210 справ.

Суд

Про це повідомляє Українська Служба Інформації з посиланням на видання Я і Закон.

За інформацією видання, наразі в Одеській області працюють 33 місцевих суду. За рік до них надійшло понад 207,7 тисяч справ.

Рекордсменом за кількістю розглянутих справ у 2020 році став Київський районний суд міста Одеси, де за рік судді розглянули 41 тисячу 47 справ. Нерозглянутими залишилися 4,7% від усієї кількості справ, що надійшли.

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До слова, співробітники Київського суду створили ролик про свою роботу.

На другому місці – Приморський районний суд міста Одеси – 37 824 справи. Залишок нерозглянутих справ склав 23%.

У Малиновському районному суді Одеси, який за рік розглянув 23 180 справ, нерозглянутими залишилися 21,4%.

У Суворовському районному суді Одеси за рік розглянули 20 293 справи, а нерозглянутими залишилися 22,6 %.

Далі за кількістю розглянутих справ слід Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області, який розглянув 8219 справ.

Найменше справ в області розглянув Теплодарський міський суд Одеської області-315. Тут залишилися нерозглянутими 27,5% від загальної кількості справ.

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