До приєднання України до енергосистеми ЄС залишилося два кроки – Кудрицький

Україна виконала більшість технічних умов і підготувала законопроект до слухання у Верховній Раді щодо приєднання до енергоситеми ЄС.

Про це заявив голова правління Національної енергетичної компанії Укренерго Володимир Кудрицький.

– Якщо ми говоримо про наступний осінньо-зимовий період, то ми повинні забезпечетити роботу 11-12 енергоблоків АЕС і це значно полегшить завдання балансування системи.

Згідно з планами, від’єднання від енергосистеми країн СНД має відбутися у 2023 році. За словами Володимира Кудрицького, наступний крок за Верховною Радою.

– Не менш важливим є ухвалення законопроекту про сертифікацію Укренерго як системного європейського оператора. Наразі проект закону пройшов комітет енергетики в парламенті.

Укренерго очікує на вердикт європейських партнерів, чи не спричинить технічних проблем таке об’єднання енергосистем.

МЗС про енергосистему ЄС

Нещодавно про приєднання України до енергосистеми ЄС розповідав очільник МЗС Дмитро Кулеба.

За його словами, стратегія України полягає у тому, щоб повністю не залежати від російської системи і стати частиною електромережі Європейського Союзу.

Якщо послідовно виконувати усі необхідні умови, до 2023 року Україна зможе повністю відмовитися від російської і білоруської систем електроенергії.