Очільниця партії Голос Кіра Рудик вважає, що для вирішення ситуації на Донбасі потрібно переглянути Мінські домовленості та залучити до співпраці нових стратегічних партнерів.

– Нам потрібно визначити план дій, щоб Росії було занадто дорого вести війну, – сказала в ефірі Свободи слова на ICTV нардеп.

Для цього, на переконання очільниці Голосу, потрібно доопрацювати План холодної деокупації Донбасу, який презентувала її партія.

Крім того, Голос покладає великі надії на США та нового президента Джо Байдена. Саме від цієї країни політик пропонує вимагати допомоги в перемовинах і політичному тиску на Росію, оскільки можливості теперішніх партнерів уже вичерпані.

– Єдиний спосіб зупинення російської агресії – це додаткові санкції. Росія розуміє тільки мову сили. І промовляти повинна не тільки Україна, а й усі її партнери, – зауважила Кіра Рудик.

Доба на Донбасі

Три порушення режиму вогню зафіксовано протягом доби на Донбасі.

Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Біля Новоолександрівки російсько-окупаційні війська вели обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Фото: Голос