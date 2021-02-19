Список країн зеленої і червоної зон: МОЗ опублікував документ

МОЗ оновив списки країн, які за кількістю активних випадків коронавірусу належать до червоної та зеленої зон.

Індекс виводиться на основі кількості активних випадків захворювання на Covid-19 на 100 тис. населення. В Україні цей показник становить 142,3.

Загалом до червоної зони віднесли 71 країну.

Зокрема Угорщину, Румунію, Словаччину, Польщу, Австрію, Російську Федерацію, Грузію, Білорусь, Італію, Францію, Чорногорію, Чехію, Велику Британію, США та інші.

У зеленій зоні опинилися Греція, Хорватія, Туреччина, Канада, Норвегія, Фінляндія, Єгипет.

Україна і надалі залишається у зеленій зоні поширення коронавірусу.

Загалом у переліку значиться 194 держави, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я.

У США оновили правила в’їзду. Головним у списку нових правил залишається негативний тест на Covid-19, який повинен бути зроблений не раніше, ніж за 72 години до подорожі. Його потрібно буде зробити для усіх туристів віком від двох років.

Окрім того, потрібно мати офіційне підтвердження одужання від сімейного лікаря у разі, якщо турист хворів на коронавірус. Після прибуття до країни потрібно буде пройти повторний тест на коронавірус, а семиденна самоізоляції обов’язкова.