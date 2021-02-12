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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Говоріть українською: мовний омбудсмен отримав понад 600 скарг від громадян

Протягом місяця, з 16 січня до 11 лютого 2021 року, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь отримав 605 скарг щодо порушення прав громадян.

Говоріть українською: мовний омбудсмен отримав понад 600 скарг від громадян

Найбільше повідомлень стосується відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів.

На що скаржилися українці:

  • 281 звернення – відсутність української версії інтернет-сайтів;
  • 126 звернень – перешкоди та обмеження у користуванні державною мовою у сфері обслуговування.

Крім того, надходить інформація про те, що депутати місцевих рад Миколаєва, Одеси, Дніпра, Запоріжжя не користуються державною мовою.

Звідки надходять звернення:

  • Київ та Київська область – 276;
  • Луганська – 7;
  • Миколаївська – 6;
  • Донецька – 4;
  • Тернопільська – 4;
  • Херсонська – 2;
  • Рівненська – 2;
  • Івано-Франківська – 2;
  • Закарпатська – 2;
  • Хмельницька – 2 .
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Обслуговування українською мовою

З 16 січня 2021 року представники сфери обслуговування в Україні мають спілкуватися з відвідувачами українською мовою.

Рада ухвалила закон про мову ще у 2019 році, проте деякі нововведення набули чинності лише нині.

Детальніше про обслуговування українською мовою у закладах України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Уповноважений із захисту державної мови

Фото: Pixabay

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