Протягом місяця, з 16 січня до 11 лютого 2021 року, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь отримав 605 скарг щодо порушення прав громадян.
Найбільше повідомлень стосується відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів.
На що скаржилися українці:
- 281 звернення – відсутність української версії інтернет-сайтів;
- 126 звернень – перешкоди та обмеження у користуванні державною мовою у сфері обслуговування.
Крім того, надходить інформація про те, що депутати місцевих рад Миколаєва, Одеси, Дніпра, Запоріжжя не користуються державною мовою.
Звідки надходять звернення:
- Київ та Київська область – 276;
- Луганська – 7;
- Миколаївська – 6;
- Донецька – 4;
- Тернопільська – 4;
- Херсонська – 2;
- Рівненська – 2;
- Івано-Франківська – 2;
- Закарпатська – 2;
- Хмельницька – 2 .
Обслуговування українською мовою
З 16 січня 2021 року представники сфери обслуговування в Україні мають спілкуватися з відвідувачами українською мовою.
Рада ухвалила закон про мову ще у 2019 році, проте деякі нововведення набули чинності лише нині.
Детальніше про обслуговування українською мовою у закладах України читайте на Фактах ICTV.