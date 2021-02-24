Київський бронетанковий завод 24 лютого передав Збройним силам України чергову партію відремонтованих танків Т-72. Підприємство Укроборонпрому модернізувало бойову техніку в рамках оборонного замовлення.

Оновлені танки журналістам продемонстрували генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв та директор Київського бронетанкового заводу Володимир Синявський.

Київський бронетанковий завод ремонтує та модернізує техніку у тісній співпраці з Центральним бронетанковим управлінням ЗСУ Міністерства оборони України.

Модернізація, зокрема, охоплює усі складові – захищеність, мобільність, вогневі спроможності, командну керованість.











Укроборонпром передав ЗСУ п’ять відремонтованих танків Т-72 / 3 фотографии

В грудні 2020 року Київський бронетанковий завод також модернізував чотири БТР-80 для української армії.

Вони отримали нове навігаційне обладнання, прилади радіаційної розвідки, сучасні засоби зв’язку та нові колеса. Усе – українського виробництва.