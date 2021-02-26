У Олександрівській лікарні міста Києва на вакцинацію погодилися лише двоє лікарів з 24.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що це обумовлено тим, що багато хто вже перехворів на коронавірус та має антитіла.

Окрім того, МОЗ рекомендує не вакцинуватися тим, хто хворів на Covid-19 менше шести місяців тому.

– Згідно з соціологічними дослідженнями, 43% українців готові до безкоштовної вакцинації. Ми вважаємо, що це дуже мало, тому проводимо масштабну комунікаційну кампанію, – розповів Степанов в ефірі політичного ток-шоу Право на владу.

За його словами, мінімальна кількість охочих повинна складати щонайменше 60%. Саме з цієї цифри починає формуватися колективний імунітет.

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– Наразі вакцинація йде згідно з затвердженим міністерством планом, – зазначив Степанов.

Міністр наголосив, що вакцинація є важливим етапом у подолання коронавірусної хвороби.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Українці отримали лише першу дозу вакцини. Найбільше щеплень провели у Черкаській області.

Водночас перші партії вакцини до країни прибули 23 лютого. Україна отримала 500 тис. доз вакцини від компанії AstraZeneca.