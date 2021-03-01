Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за нарушение пожарной безопасности, который Верховная Рада приняла третьего февраля 2021 года.

Закон должен усилить защиту окружающей среды и повысить эффективность управления и контроля за выполнением правил безопасности.

Согласно ему, возрастут штрафы за нарушение противопожарной безопасности на железнодорожном, морском и речном транспорте и нарушение установленных требований в вопросах гражданской защиты и контроля за состоянием защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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Также увеличатся штрафы за использование пожарной техники и средств пожаротушения не по назначению.

Закон вступит в силу уже на следующий день.

Пожар в Запорожской инфекционной больницы

3 февраля произошел пожар в Областной инфекционной клинической больницы Запорожья, в ней погибло три пациентки и врач-анестезиолог.

Полиция отрабатывает версию нарушение правил противопожарной безопасности работниками заведения.

Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Источник: Официальное интернет-представительство Президента