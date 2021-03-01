Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за нарушение пожарной безопасности, который Верховная Рада приняла третьего февраля 2021 года.
Закон должен усилить защиту окружающей среды и повысить эффективность управления и контроля за выполнением правил безопасности.
Согласно ему, возрастут штрафы за нарушение противопожарной безопасности на железнодорожном, морском и речном транспорте и нарушение установленных требований в вопросах гражданской защиты и контроля за состоянием защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Также увеличатся штрафы за использование пожарной техники и средств пожаротушения не по назначению.
Закон вступит в силу уже на следующий день.
Пожар в Запорожской инфекционной больницы
3 февраля произошел пожар в Областной инфекционной клинической больницы Запорожья, в ней погибло три пациентки и врач-анестезиолог.
Полиция отрабатывает версию нарушение правил противопожарной безопасности работниками заведения.
Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.