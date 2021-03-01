PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Президент подписал закон об увеличении штрафов за нарушение пожарной безопасности

Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за нарушение пожарной безопасности, который Верховная Рада приняла третьего февраля 2021 года.

володимир зеленський

Закон должен усилить защиту окружающей среды и повысить эффективность управления и контроля за выполнением правил безопасности.

Согласно ему, возрастут штрафы за нарушение противопожарной безопасности на железнодорожном, морском и речном транспорте и нарушение установленных требований в вопросах гражданской защиты и контроля за состоянием защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Читайте
В Украине появится закон о двойном гражданстве

Также увеличатся штрафы за использование пожарной техники и средств пожаротушения не по назначению.

Закон вступит в силу уже на следующий день.

Пожар в Запорожской инфекционной больницы

3 февраля произошел пожар в Областной инфекционной клинической больницы Запорожья, в ней погибло три пациентки и врач-анестезиолог.

Полиция отрабатывает версию нарушение правил противопожарной безопасности работниками заведения.

Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Источник: Официальное интернет-представительство Президента

Фото: Офис президента

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка