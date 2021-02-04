У Запоріжжі поліція з’ясовує обставини та причини пожежі у будівлі реанімаційного відділення Обласної інфекційної клінічної лікарні. Ввнаслідок інциденту загинули чотири людини, серед яких медичний працівник. Ще двоє пацієнтів отримали опіки та отруєння продуктами горіння

За першочерговими слідчими діями поліції було встановлено, що загоряння виникло в одній із палат-боксів реанімаційного відділення, де проходять лікування хворі на Covid-19.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Покарання за цією статтею передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

У кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі дії для встановлення обставин і причин пожежі.

Близько 23.30 до поліції надійшло повідомлення про те, на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі виникла пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя.

В осередку небезпеки перебувало 12 людей. Під час пошуково-рятувальних робіт виявили тіла чотирьох людей. Ще вісім осіб врятували.

Пожежу було локалізовано вже після півночі о 00.09, а ліквідовано через десять хвилин.