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Факти / Надзвичайні події
Марія Степанюк |

Пожежу в лікарні Запоріжжя розслідують за статтею про порушення правил безпеки

У Запоріжжі поліція з’ясовує обставини та причини пожежі у будівлі реанімаційного відділення Обласної інфекційної клінічної лікарні. Ввнаслідок інциденту загинули чотири людини, серед яких медичний працівник. Ще двоє пацієнтів отримали опіки та отруєння продуктами горіння

Пожежа у Запоріжжі

За першочерговими слідчими діями поліції було встановлено, що загоряння виникло в одній із палат-боксів реанімаційного відділення, де проходять лікування хворі на Covid-19.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Покарання за цією статтею передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

У кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі дії для встановлення обставин і причин пожежі.

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Близько 23.30 до поліції надійшло повідомлення про те, на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі виникла пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя.

В осередку небезпеки перебувало 12 людей. Під час пошуково-рятувальних робіт виявили тіла чотирьох людей. Ще вісім осіб врятували.

Пожежу було локалізовано вже після півночі о 00.09, а ліквідовано через десять хвилин.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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