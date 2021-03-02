ЄС запровадив санкції проти чиновників РФ через Навального

Євросоюз ввів санкції проти російських чиновників, пов’язаних з переслідуванням і тюремним ув’язненням опозиціонера Олексія Навального.

В ЄС ухвалили ввести обмежувальні заходи щодо чотирьох російських осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини, включаючи довільні арешти і затримання, широкомасштабні і систематичні придушення свободи мирних зібрань, а також свободи думок і їхні вираження в Росії.

Під санкції ЄС потрапили генпрокурор Росії Ігор Краснов, глава СК Олександр Бастрикін, голова Росгвардії Віктор Золотов і директор ФСВП Олександр Калашников.

Всі вони причетні до затримання, переслідування і винесення вироку Олексію Навальному, а також до придушення мирних протестів.

Обмежувальні заходи, які вступили в силу сьогодні після обговорень в Раді з закордонних справ 22 лютого 2021 року, включають заборону на поїздки до ЄС і заморожування активів на території Євросоюзу.

Крім того, фізичним і юридичним особам в ЄС заборонено прямо або побічно надавати кошти перерахованим особам.

Також, за даними джерел Bloomberg, в найближчі дні влада США оголосить про санкції проти Росії. Вони будуть збігатися з обмежувальними заходами Євросоюзу.

Читайте ЄС затвердить санкції проти Росії наступного тижня

Раніше телеканал CNN повідомляв, що Вашингтон може ввести санкції у зв’язку з ситуацією навколо російського опозиціонера Олексія Навального вже цього тижня.

За оцінками телеканалу, ці санкції стануть першими, накладеними на Росію адміністрацією президента Джо Байдена, і вони нібито зададуть тон подальшій політиці щодо Москви.

Адміністрація Байдена таким чином хоче послати Росії сильний сигнал, що стосується дотримання прав людини. Вони також продемонструють важливість, того, що дії робляться спільно з союзниками.

18 січня Навальний був заарештований після повернення з Німеччини, де він лікувався внаслідок отруєння. 2 лютого суд замінив йому умовне покарання на 3,5 роки колонії загального режиму у справі Ів Роше.

Детальніше про запровадження санкцій проти Росії читайте на Фактах ICTV.

Джерело: European Council