Народні депутати на позачерговому засіданні Верховної Ради 23 лютого 267 голосами підтримали законопроект Про внесення змін до деяких законів України щодо поновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби №4531 з правками президента Володимира Зеленського.

Ці правки означають відновлення конкурсів на вакантні посади в державній службі, які були припинені через обмежувальні заходи у зв’язку з пандемією.

Згідно з документом, протягом шести місяців після набуття чинності мають бути оголошені конкурси на посади, які займають особи за контрактом про проходження державної служби на період дії карантину.

Це рішення загалом удосконалить конкурсні процедури та гарантуватиме рівні умови доступу до державної служби, а також розблокує роботу Міністерства енергетики та виплати зарплат працівникам енергетичної галузі.

Які правки Зеленського врахувала Рада

Верховна Рада 16 лютого ухвалила в другому читанні законопроект №4531, а наступного дня спікер парламенту Дмитро Разумков його підписав і відправив на підпис главі держави. Але Володимир Зеленський ветував документ і повернув його в Раду зі своїми пропозиціями.

Президент тоді підтримав відновлення конкурсів на посади в держслужбі, але просив парламент вилучити із закону норми про обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною.

На його думку, положення, в яких йдеться про виконання першим заступником міністра або заступниками міністра (коли посада міністра вакантна) тільки окремих повноважень міністра, є неприйнятними, оскільки порушують конституційні норми про призначення за поданням прем’єра членів Кабміну.

Зеленський зазначив, що, якщо протягом тривалого часу Рада не призначає міністра, ці норми закону призведуть до паралічу діяльності міністерства.

Позачергове засідання Ради 23 лютого

19 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням провести позачергове засідання для ухвалення законопроекту, який дозволить відновити конкурси на посади в держслужбі.

За словами глави держави, якщо парламент не проголосує за внесення відповідних правок, працівники багатьох галузей не зможуть отримати зарплати.