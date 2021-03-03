Не виконали рішення суду: 19 правоохоронців затримали за порушення прав ув’язнених

У Київській області виявили численні порушення щодо дотримання прав затриманих та ув’язнених осіб у приміщеннях Нацполіції та інших місцях несвободи.

Серед основних порушень – в ізоляторах тимчасового тримання не дотримувалися режимні вимоги та медично-санітарне забезпечення ув’язнених.

В конвойних підрозділах ув’язнених періодично доставляли до слідчого ізолятора з наркотичними речовинами. Також правоохоронці несвоєчасно інформували затриманих щодо центрів безкоштовної правової допомоги.

Також вони не вживали дієвих заходів щодо належного функціонування кімнат для затриманих та тримання під вартою у непередбачених для цього місцях.

За такі порушення до дисциплінарної відповідальності притягнули 19 правоохоронців. Ще понад 30 справ розглядає прокуратура.

Також прокуратура відкрила кримінальне провадження за навмисне непритягнення особи до адміністративного арешту. Співробітників поліції підозрюють за статтею 382 (Невиконання судового рішення) КК України. Таке порушення карається позбавленням волі до восьми років з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років.

Мін’юст зменшить кількість в’язниць

Міністерство юстиції ухвалило рішення скоротити кількість в’язниць в Україні. На території країни жодна в’язниця не заповнена на 100%, на відміну від слідчих ізоляторів.

Також в законодавство України планують внести зміни, які дозволять відомству переходити на установи виконання покарань з комбінованим режимом безпеки.

Джерело: Київська міська прокуратура