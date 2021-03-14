Украинский военный получил пулевое ранение под Торецком

Украинский военный получил пулевое ранение в результате обстрела российских наемников рядом с населенным пунктом Пивденное вблизи Торецка .

Противник вел огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Раненому бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья украинского защитника — удовлетворительное.

Всего с начала суток, по состоянию на 17.00, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз обстреливали подразделения украинских военных.

В штабе ООС отметили, что на обстрелы противники ВСУ открывали огонь.

Также было сообщено, что пиротехнические расчеты ДСНС Украины разминировали более 3 га территории и передали на уничтожение 77 взрывоопасных предметов.

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На утро 13 марта в зоне проведения ООС зафиксировали 14 нарушений режима прекращения огня.

Вследствие обстрелов один украинский военный получил боевое ранение. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

Вследствие враждебного снайперского огня вблизи Марьинки один украинский военнослужащий получил ранения, не совместимые с жизнью.