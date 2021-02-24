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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Зеленський очолив президентський рейтинг: за кого готові голосувати українці

Президентський рейтинг продовжує очолювати чинний глава держави Володимир Зеленський. Якби вибори відбулися найближчим часом, то його підтримали б 23,1% українців серед тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором.

володимир зеленський

Такі результати опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг.

На другому місці опинився лідер партії Європейська солідарність Петро Порошенко. За нього на президентських виборах готові проголосувати 14,4% українців.

Ще 11,3% респондентів готові віддати свій голос за лідера партії Опозиційна платформа – За життя. А от  за кандидатуру очільниці Всеукраїнського об’єднання Батьківщина Юлії Тимошенко проголосували б 10,9% українців.

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Також Володимир Зеленський очолює рейтинг довіри до політиків. Йому довіряють 44% опитаних, не довіряють – 54%. Порівняно з січнем, рівень довіри до президента виріс з 37 до 44%.

Опитування проводилося 22-23 лютого в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Всього опитали 2,5 тис. респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 2,0%.

На початку лютого соціологічна група Рейтинг вже публікувала президентський рейтинг. Тоді Володимир Зеленський також був на першому місці. Свій голос за нього були готові віддати 21,2% українців.

Джерело: Соціологічна група Рейтинг

Фото: Офіс президента

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