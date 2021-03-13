Партія Слуга народу проситиме президента Володимира Зеленського йти на другий президентський термін.

Про це розповів голова фракції Слуга народу у Верховній раді Давид Арахамія після з’їзду партії 13 березня.

– Ми будемо просити його йти на другий термін. А як він вирішить – це вже його особисте рішення, – сказав він.

Водночас голова партії Олександр Корнієнко заявив, що тільки Зеленський зможе дати відповідь на питання про можливий другий термін. Зараз немає точної інформації про це.

– Можна ці спекуляції проводити нескінченно, але є тільки одна людина у цьому світі, яка точно дасть відповідь на це питання — це Володимир Олександрович Зеленського. Прийде час, і президент дасть кожному українцеві відповідь на це питання, – зазначив Корнієнко.

До слова, з’їзд партії Слуга народу підтримав створення в структурі партії політичної ради і затвердив нову редакцію статуту. Партія ухвалила рішення про створення Політради та Національної ради громад.

Політрада розроблятиме тактику та стратегії партії щодо взаємодії з експертним співтовариством і громадянським суспільством.

Водночас Національна рада обговорюватиме проекти державних рішень щодо місцевого самоврядування та регіональну політику.

Джерело: Партія Слуга народу

Фото: Давид Арахамія