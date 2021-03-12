В ЄС почали розгляд запровадження електронних в’їзних віз

Єврокомісія розглядає можливість запровадження електронних віз на в’їзд до ЄС для усіх громадян, замість паперових, які проставляються у паспортах іноземців.

Наразі вже оголосили про початок громадських консультацій щодо оцінки цього нововведення.

– Єврокомісія розпочала громадські консультації з переведення візових процедур на цифрову основу. Люди, які подаватимуть заявку на отримання віз, представники туристичної галузі, інші зацікавлені суб’єкти, а також широка громадськість запрошені до участі, – повідомили у Єврокомісії.

Змінами пропонується запровадження цифрової візи, яка замінить паперовий візовий стікер, який використовується зараз, та дозволить всім, хто планує подорожі до ЄС, подавати заявки на отримання віз повністю у режимі онлайн.

Така непаперова та безконтактна процедура дозволить заощадити час та гроші, а для консульських установ забезпечить високий рівень безпеки на зовнішніх кордонах ЄС.

Згадані громадські консультації триватимуть від 11 березня до 3 червня. Свої пропозиції за результатами цього обговорення Єврокомісія представить до кінця 2021 року. Оновлений пакт ЄС з міграції та притулку визначає завдання повної цифровізації візових процедур до 2025 року.

Безвіз для України

З березня 2021 року для україців почав діяти безвіз з Гренадою та нідерландськими островами Аруба, Кюрасао, Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба.

Також з цього місяця відновили авіасполучення з Грузією.

Джерело: ЄС