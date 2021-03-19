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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Євгенія Шапоренко |

Коррупция и рынок земли: Меркель призвала Украину продолжить реформы

Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с призывом продолжать борьбу с коррупцией и стратегически важные реформы.

Ангела Меркель

Об этом Ангела Меркель заявила во время открытия четвертого немецко-украинского бизнес-форума, который проходит в онлайн-формате.

— Мы видим прогресс реформ, касается ли это тендерных закупок, касается ли это цифровизации, диджитализации. Но хочу сказать, и вы знаете это сами, что некоторые шаги еще надо сделать, и я понимаю, что это очень сложно. Например, я имею в виду борьбу с коррупцией, суды, также рынок земли, — заявила Меркель.

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Также канцлер отметила, что приветствует законы, которые касаются инвестиций, так как они дают инвесторам определенную защиту и гарантии. Этот курс крайне важен, так как касается сотрудничества с МВФ.

— Внедрение этих реформ, ассоциация с ЕС — от этого зависит также и макрофинансовая помощь ЕС. Я осознаю, что путь, которым идет ваше правительство, является сложным, непростым, но, вместе с тем, он сближает Украину с ЕС, и также шаг за шагом ведет к взаимному открытию рынков, потому эти реформы — это инвестиции в будущее в экономическом, политическом, а также общественном плане, — добавила Меркель.

Условия для улучшения бизнеса и инвестиций в Украине

Фото: Depositphotos

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