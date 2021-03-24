Індія може відкласти постачання наступної партії вакцини AstraZeneca (CoviShield) до України на певний термін.

Про це заявив голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації, народний депутат Михайло Радуцький.

– Причина – інформаційна кампанія, розгорнута проти індійської вакцини у нашій країні. МЗС отримало лист від посольства Індії, у якому підкреслюється неприпустимість дискредитаційних заяв стосовно Індії як виробника медичних препаратів та вакцини AstraZeneca (CoviShield), що постачається до України, – пояснив він.

За його словами, у посольстві наголошують, що CoviShield є абсолютно безпечним та ефективним препаратом – і це підтвердила ВООЗ.

Радуцький нагадав, що Україна законтрактувала 1,5 млн доз індійської вакцини від коронавірусу, проте для виробника не є проблемою передати цю партію іншим замовникам, оскільки попит у світі значно перевищує можливості виробництва.

– Президент Володимир Зеленський доручив міністрам Максиму Степанову та Дмитру Кулебі знайти додаткові способи для пришвидшення постачання наступної партії вакцини CoviShield до України, – розповів нардеп.

Політик каже, що МОЗ та МЗС мають якнайшвидше переконати індійських партнерів у непричетності держави та українського суспільства до дискредитації постачальника вакцин.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

22 березня стартував другий етап вакцинації від Covid-19.

Він охопить сімейних лікарів, працівників соціальної сфери, а також людей, яким більше 80 років, що попередньо записалися в додатку Дія.

Джерело: Михайло Радуцький