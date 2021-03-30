Ситуація на Донбасі та реформи Зеленського: Єрмак поговорив з радником президента США

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном. Зокрема політики поговорили про підтримку США щодо суверенітету та територіальної цілісності України.

Також український чиновник розповів американському колезі про ситуацію на Донбасі. Він зазначив, що останнім часом збільшується кількість порушень режиму припинення вогню та загиблих українських військових.

Єрмак розповів про реформи у країні, запроваджені главою української держави. Наприклад, з його ініціативи створили Центр протидії дезінформації, керівника якого незабаром представлять суспільству.

Радник президента Салліван наголосив, що США допомагатимуть Україні щодо досягнення політичних, економічних, безпекових цілей та в отриманні повноправного членства в НАТО.

Дії Росії проти США

Звіт щодо зловмисної діяльності Росії проти США та партнерів у Європі, перебуває на стадії завершення.

За словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, США майже завершили огляд щодо кібератаки від російських хакерів, втручання РФ у вибори, використання Росією хімічної зброї заради вбивства опозиціонера Олексія Навального. Таким чином у США планують притягнути Кремль до відповідальності.