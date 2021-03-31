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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Злочинці з колонії ошукали сотні підприємців через пошту – СБУ викрила схему

На Сумщині СБУ викрила злочинців, які крали гроші людей через несанкціоноване втручання в електронну систему приватного поштового оператора. Частину грошей перераховували представникам російського криміналітету.

СБУ проводить обшуки

Фігуранти ошукали кілька сотень комерсантів на загальну суму понад 1 млн грн.

Організаторами схеми були двоє кримінальників, які відбувають покарання в одній з виправних колоній у Сумській області. Також до співпраці вони долучили колишніх засуджених та їхніх родичів.

Зловмисники під прикриттям замовляли у підприємців товари широкого вжитку. Доставляти товари мали через приватного поштового оператора з оплатою після отримання посилки.

Далі аферисти телефонували продавцям, представляючись працівниками пошти, і випитували у них коди доступу до особистих кабінетів в електронному додатку оператора. Приводом було нібито бажання так званого клієнта оформити адресну доставку замовлення.

Після отримання кодів чоловіки підв’язували до електронних кабінетів номери власних банківських карток і привласнювали половину грошей, які надходили від продажу.

А іншу частину коштів вони перераховували на потреби організованих злочинних угруповань з РФ.

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  • Злочинці з колонії ошукали сотні підприємців через пошту – СБУ викрила схему
  • Злочинці з колонії ошукали сотні підприємців через пошту – СБУ викрила схему
  • Злочинці з колонії ошукали сотні підприємців через пошту – СБУ викрила схему
  • Злочинці з колонії ошукали сотні підприємців через пошту – СБУ викрила схему
  • Злочинці з колонії ошукали сотні підприємців через пошту – СБУ викрила схему
  • Злочинці з колонії ошукали сотні підприємців через пошту – СБУ викрила схему
  • Злочинці з колонії ошукали сотні підприємців через пошту – СБУ викрила схему
  • Злочинці з колонії ошукали сотні підприємців через пошту – СБУ викрила схему
Злочинці з колонії ошукали сотні підприємців через пошту – СБУ викрила схему / 4 фотографии

Під час обшуків у шахраїв вилучили засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, банківські картки із доказами незаконної діяльності.

На Вінничині шахрай привласнював гроші з банківських карток

Нещодавно на Вінниччині затримали 31-річного чоловіка, який розробив фішингові сайти та видавав їх за ресурси для онлайн-переказу грошей.

Коли користувачі заходили на його сайт та намагались скористатися послугами, зловмисник отримував їхні банківські дані і привласнював усі гроші з рахунків.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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